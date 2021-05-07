Еловский муниципальный район, , 11:22 — REGNUM В Еловском районе Пермского края только после вмешательства прокуратуры ограничили доступ к аварийному дому, сообщает надзорное ведомство.

В ходе проверки прокуратура выявила бездействие местных чиновников при решении вопросов благоустройства. Администрация не обеспечила безопасность граждан в части ограничения доступа к расселенному аварийному дому, имевшему частичное обрушение.

Пустующий дом с угрозой обрушения из-за неустойчивых несущих конструкций не был огорожен по периметру здания. Кроме того, отсутствовали аншлаги и предупредительные надписи об аварийности объекта.

Главе районной администрации прокурор внес представление. По итогам его рассмотрения приняты меры к устранению выявленных нарушений.