7 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети оценили заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена «вскоре состоится», так как обе стороны заинтересованы в ней.

Оксана Переможенко, , 12:35 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 6 мая заявил, что встреча президентов Украины и США — Владимира Зеленского и Джо Байдена — «вскоре состоится», так как обе стороны «на высоком уровне» заинтересованы в этом.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока нет конкретной даты встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, но есть основания полагать, что эта встреча вскоре состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне — и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о такой заинтересованности со стороны президента Байдена», — цитирует Ермака пресс-служба офиса президента Украины.

Заявление Андрея Ермака в социальной сети Facebook обсудили под соответствующими записями зрители канала «112 Украина», а также читатели издания «Шарий.net». Были те, кто спросил, а для чего нужна эта встреча, а также указали на существующий формат отношений между США и Украиной.

«Ради чего? Встреча ради встречи? Уровень Украины — госсекретарь США. Приехал, указания раздал, сказал «бай» и потребовал — выполняйте!.. Антироссии вчера отчетливо дали понять, чем теперь (собственно последние семь лет) является Украина для метрополии. Особый привет майданным скакунам. Главное ведь — не с Россией, «хоть с чертом», но не с Москвой, верно?» — задался вопросом Тарас Т.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Киев President.gov.ua

«С чего такие выводы? Судя по сегодняшней пресс-конференции, встреча была ни о чём! Дякую, дякую, дякую! Интересно, печеньки были?» — написал Виталий Ч. о заявлении Ермака.

«Я думаю, что Байден завтра даже не вспомнит, кто такой Зеленский!» — добавила Галина Т.

«А, ну если есть основания, да и к тому же заинтересованы, то это да, конечно же, а то как же…» — пишет Екатерина С.

«Без папиков у слуг дьявола мозгов не хватает дома порядок навести», — пишет Руслан М.

«Наверное, наша Буратина предложит старому маразматику вступить в украинский КВН!» — шутит Марго Марго.

«Дурный думкой багатие (глупый мыслью богатеет (пословица). — О. П.)! Так и в этом случае», — отметила Ольга М.

«Хорош шастать по миру с протянутой рукой, тут скоро ноги протянут все», — пишет Олег А.

«Но облом произошел, когда сказали, что переводчик нужен с русского на английский», — написала Татьяна Татьяна.

«Основной вопрос, а зачем?» — спросила Eleonora V.

«Вот прям так и сказал? Я, хозяин твой, заинтересован во встрече с рабом?» — спросила Мария Г.

«Он хоть помнит, кто это — Зеленский? Может, перепутал его с президентом Конго или Таиланда?» — задался вопросом Misha K.

«С рабами встречаются???» — спросил Владимир Ш.

«Ну насмешил… Прям спит и видит старик эту встречу… Встретиться и умереть…» — иронизирует Юрий Б.

Джо Байден Gage Skidmore

«Байден просто еще не знает, кто такой Зеленский!!!» — написал Роман Викторович.

«А Байдену зачем встреча? Для Украины и госсекретарь США сгодится», — отметил Александр Л.

«Ну да, если где-то завалялся хлам, надо же кому-то продать», — не без иронии добавила Ludmila M.

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Напомним, ранее Андрей Ермак выразил «большую надежду» на визит президента США на Украину в 2021 году.

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