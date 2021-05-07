Йошкар-Ола, , 11:17 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне, как и днем ранее, в регионе среди пациентов с коронавирусом летальных случаев не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 232 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 мая в регионе выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 14 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 162 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 337 человек.

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