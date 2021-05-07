Вашингтон, 7 мая, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Ветераны американской дипломатии призвали президента США Джо Байдена не превращать посты в странах Европы в «песочницу» для богатых доноров, а также давних друзей и союзников, сообщает 6 мая Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

И пока что, отмечает издание, американский лидер не особенно склонен прислушиваться. По словам двух источников, знакомых с процессом, основными претендентами на пост посла Вашингтона во Франции, Бельгии и Ирландии, как и в прошлых администрациях, является политические назначенцы. Кроме того, мала вероятность того, что дипломатические должности на Украине и в странах ЕС займут профессиональные дипломаты.

На данный момент администрация Байдена завершает процесс проверки ряда политических кандидатов и планирует объявить о своем выборе в ближайшие недели. По имеющейся информации, пост посла в десятках стран будет предоставлен спонсорам избирательной кампании, сторонникам и давним друзьям президента.

Среди основных претендентов на посты в Европе — давний друг Байдена и бывший сенатор от штата Коннектикут Крис Додд, который может возглавить дипломатическую миссию США в Ирландии, спонсор и предприниматель Майкл Адлер, который может быть направлен в Бельгию, лидер «Женщины за Байдена» Дениз Бауэр — во Франции, тогда как друг и советник Байдена Марк Гитенштейн может стать послом США в Европейском. При этом Бауэр и Гитенштейн уже занимали пост послов во время правления бывшего президента Барака Обамы.

Никто не ожидает, продолжает Politico, что Байден отдаст большинство должностей в Европе профессиональным дипломатам, которые часто вынуждены бороться за большее требовательные должности в менее развитых частях мира.

Однако действующие и бывшие дипломаты США выразили надежду на то, что Байден назначит профессиональных сотрудников послами в таких странах, как Германия и Польша, чтобы, как минимум, дать понять, что он ценит дипломатическую службу и признает, что даже эти страны сегодня сталкиваются с трудными проблемами. Эти вызовы включают, казалось бы, более агрессивную Россию, все более влиятельный Китай, а также такие транснациональные испытания, как изменение климата, цепочки поставок энергии и миграция.