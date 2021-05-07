Элиста, 7 мая 2021, 11:17 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 7 мая.
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За весь период пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 353 пациента.
ИА REGNUM сообщало, что за последние сутки в республике выявили 16 носителей коронавируса.
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