Элиста, , 11:17 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 7 мая.

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За весь период пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 353 пациента.

ИА REGNUM сообщало, что за последние сутки в республике выявили 16 носителей коронавируса.

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