Луганск, , 11:31 — REGNUM В результате обстрела территории ЛНР боевиками ВСУ погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил 7 мая во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

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«С прискорбием сообщаем, что, защищая республику от украинской агрессии, ранения, несовместимые с жизнью, получил военнослужащий Народной милиции», — казал он.

Осадчий выразил соболезнования родственникам погибшего. Он не сообщил ни место, где произошла трагедия, ни другие подробности случившегося.

Как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), за сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы четырёх населённых пунктов.

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