Москва, , 11:56 — REGNUM Рэпер Моргенштерн выпустил новый клип на песню «Дуло». Исполнитель опубликовал видеоролик 7 мая на своём YouTube-канале и иронично назвал «я в армии».

Клип на трек «Дуло» является рекламной интеграцией с онлайн-игрой War Thunder, посвященной боевой авиации, вертолётам, бронетехнике и флоту. Именно поэтому весь ролик Моргенштерна снят в военной тематике — рэпер даже примерил форму в стиле милитари.

Ранее СМИ сообщали о том, что Моргенштерна забрали в армию после концерта в Санкт-Петербурге. В качестве доказательств издания прилагали видео из военной части, в котором можно увидеть молодого человека в форме, похожего на Моргенштерна.

Читайте ранее в этом сюжете: Диджей Imanbek похвастался новым автомобилем