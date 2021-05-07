Йошкар-Ола, , 11:15 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 7 мая выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 14 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 162 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 12 593 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 22 человека. 232 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. В течение двух предыдущих дней смертей от COVID-19 в Марий Эл не фиксировалось, за минувшие сутки скончался один житель республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 337 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 104 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 223 человека, из них у 221 — пневмония, 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 23 пациента, при этом госпитализированы 15 жителей Марий Эл.