Киев, 7 мая, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Несмотря на непродолжительное время пребывания в Киеве, госсекретарь США Энтони Блинкен успел сформировать и передать властям Украины ключевые энергетические задачи и цели на следующих несколько лет, заявил в своем комментарии 7 мая украинский эксперт по энергетике, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

Специалист подчеркнул, что судя по открытой информации, традиционно в сфере интересов США остаются газовая и атомная отрасль Украины. В частности, считает он, Зеленский получил от Вашингтона «зеленый свет» для своего плана по снижению тарифов на газ для населения через «Нафтогаз».

»США с «пониманием» отнеслись к попытке Зеленского таким образом начать работу с избирателями перед возможными досрочными выборами в Верховную Раду, а также плановыми выборами президента в 2024 году. Также таким образом США поддерживают Зеленского, который таким образом снизит социальную напряженность среди населения и остановит рост задолженности на рынке коммунальных услуг. По крайней мере, такие ожидания у власти», — сказал Корольчук.

Он отметил, что позиция США по добыче газа на Украине также не меняется — Госдепартамент готов поддерживать частные американские компании и инвестиции в этой сфере. Также Корольчук считает, что Киеву не стоит рассчитывать на помощь США в вопросе развития подземных хранилищ газа — «в США не видят экономической целесообразности развивать на основе ПХГ Украины полноценный газовый хаб и создавать конкурентный европейскому рынку хаб и биржу».

По мнению эксперта, дальнейшая судьба атомной генерации Украины интересует дальше США через призму работы компании Westinghouse. Но также США готовы поддерживать вопрос достройки 3 и 4 блоков Хмельницкой АЭС, о чем ранее также заявлял и Зеленский.«Словом, на самом деле, несмотря на более политический визит Блинкена, но США не планируют выпускать сферу энергетики Украины из своих рук. Почти как настоящие украинцы ‑ и сам не гам, и другому не дам», — резюмировал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий.

ИА REGNUM напоминает, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Киев с рабочим визитом 6 мая. Перед визитом в Киеве заявляли о том, что в центре внимания гостя из Вашингтона будут «несколько важных тем, особенно в энергетической сфере». Публичных заявлений по теме энергетики Блинкен не делал, ограничившись лишь очередным выпадом в адрес «Северного потока-2».