Ульяновск, 7 мая, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В лесах Ульяновской области в связи с пожароопасным сезоном и майскими праздниками ведётся круглосуточное патрулирование. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природы и цикличной экономики.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Не жги лес!

В период майских праздников патрулирование лесных участков проводится в усиленном режиме: все силы и средства лесопожарного формирования приведены в повышенную готовность. В ведомстве отмечают, что при обнаружении нарушения правил пожарной безопасности сразу возбуждается административное производство, нарушителей привлекают к ответственности.

Исполняющая обязанности главы минприроды Гульнара Рахматулина отмечает, что с начала пожароопасного сезона в лесах Ульяновской области произошло 29 пожаров, большинство — «по вине человека».

Напомним, в условиях действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров и розжиг мангалов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ГУ МЧС по Ульяновской области отмечали, что за нарушения правил противопожарного режима, в том числе запрета на выжигание (палов) сухой травы, возбуждено 180 дел об административном правонарушении. К ответственности привлекли 100 граждан, четыре должностных лица и одно юридическое лицо.