Махачкала, , 11:12 — REGNUM Дагестанцы голосуют за город, именем которого назовут самолет авиакомпании «Россия». Эту акцию проводит авиаперевозчик совместно с Общероссийским народным фронтом. Жителям республики предложили на выбор три города — Дербент, Каспийск и Буйнакск.

«На конкурс мы получили три заявки. Какой город победит — Дербент, Каспийск или Буйнакск — решать всем заинтересованным россиянам. <…> Мы подсчитаем голоса, и один из поступивших во флот авиакомпании «Россия» самолётов назовут в честь города-победителя, на его фюзеляже появится герб города», — сообщил координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков.

Голосование проводится на сайте проекта до 12 мая 2021 года. В нем могут участвовать все жители России. Акция призвана способствовать развитию и популяризации отечественного туризма.