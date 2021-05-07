Элиста, , 11:12 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 7 мая. Это на один случай меньше заражения, чем днём ранее.

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На лечении в ковидных стационарах находятся 128 пациентов. Состояние восьми человек врачи оценивают как тяжёлое. Четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Режим самоизоляции соблюдают 299 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 20 522 человека. Выписаны с выздоровлением 19 824 пациента.