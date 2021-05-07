Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, , 11:12 — REGNUM В Забайкалье суду предстоит рассмотреть уголовное дело в отношении 27-летнего жителя села Малета Петровск-Забайкальского района, который 1 января 2021 года жестоко разделался со своей матерью.

Как сообщает региональное СУ СКР, в ходе ссоры, которая происходила во дворе собственного дома, сын нанёс свой матери два удара ножом, а позже оттащил тело на задний двор, где обложил его поленьями и поджёг, облив горючей смесью. Сам скрылся с места происшествия и был задержан полицейскими через несколько часов.

По итогам назначенной следователями судебной психиатрической экспертизы выяснилось, что, мужчина ввиду заболевания психики, не способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Суду предстоит решить вопрос о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года был оставлен без изменения приговор в отношении 47-летнего жителя Читинского района Забайкальского края Сергея Никулина. Находясь на дачном участке, мужчина нанес своей сожительнице несколько ударов, от которых она упала на землю, где тлела листва и сухая трава.

Тогда злоумышленник набросал на женщину сухую листву и облил её тело бензином. Смерть наступила от полученных телесных повреждений и ожогов тела, а также последовавшего за ними травматического шока.

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