Саранск, , 11:09 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 7 мая выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 272 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 20 человек, всего с начала пандемии выздоровели 18 210 жителей Мордовии. 250 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне от COVID-19 скончался один житель республики, за минувшие сутки было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1812 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 5 мая в инфекционных стационарах республики лечение получали 387 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1993 человек.