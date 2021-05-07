Биробиджан, , 11:08 — REGNUM Еврейская АО 7 мая отмечает 87-летие со дня своего образования. С днём рождения область поздравил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В 1934 году постановлением ВЦИК Биро-Биджанский район получил статус автономной Еврейской национальной области.

«Это не только особенный день для нашего региона, но и исторически значимое событие для всего мирового сообщества. Ведь на момент создания ЕАО была первым национально-административным образованием евреев в мире», — сказал губернатор области Ростислав Гольдштейн.

Поздравляя ЕАО с днем образования Юрий Трутнев отметил значимость реализуемых в области крупных проектов. Так, в 2022 году Россию и Китай соединит трансграничный железнодорожный мост «Нижнеленинское — Тунцзян». В августе 2021 года планируется ввести в эксплуатацию высокотехнологичный Кимкано-Сунтарский ГОК.

«Правительством Российской Федерации совместно с руководством ЕАО создаются условия для комфортной жизни в регионе. Это дальневосточный гектар и льготная ипотека, социальные объекты, строящиеся на средства единой субсидии. Желаю здоровья, счастья, творческих успехов и всего самого доброго!» — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве отмечают 20-летие со дня принятия основного закона республики. По словам врио главы региона Владислава Ховалыга, принятая 6 мая 2001 года конституция заложила общие ценности и закрепила равенство всех перед законом.