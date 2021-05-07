Азовский район, Ростовская область, , 11:07 — REGNUM В Ростовской области суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве и получении взятки, фигурантами которого стали бывший начальник Азовского отдела судебных приставов УФССП РФ по Ростовской области и судебный пристав-исполнитель. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Из материалов уголовного дела следует, что в 2018 году судебные приставы обманули должника по исполнительному производству, ввели его в заблуждение и похитили 19 тыс. рублей. Затем в 2019 году начальник отдела судебных приставов получила взятку в сумме 200 тыс. рублей в обмен на непринятие мер по изъятию имущества должника. Оба сотрудника уволены со службы судебных приставов.

Бывшему руководителю отдела судебных приставов суд назначил пять лет и два месяца колонии общего режима, судебному приставу-исполнителю — штраф в размере 120 тыс. рублей.