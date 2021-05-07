Нижний Новгород, , 11:06 — REGNUM За минувшие сутки 15 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о девяти летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3271 человека.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 мая в области выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 117 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 114 871 случая.

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