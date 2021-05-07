Ташкент, , 11:06 — REGNUM Двое детей погибли в результате схода селя в городе Ханабаде Андижанской области Узбекистана, сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

Во время спасательных работ в махалле «Тейит» (районе) Ханабада обнаружены тела мальчкаии девочки 2013 и 2018 годов рождения. Детей унесло потоком. Схода сели в Андижанской, Наманганской и Сурхандарьинской областях спровоцировали обильные ливни.

По данным МВД, в Ханабаде подтопило 700 жилых домов. По данным МЧС, в Кургантепинском районе Андижанской области и Ханабаде затопило дворы и жилые помещения в 278 домах.

Кроме того, в Наманганкой области селями размыто часть автодороги Наманган — Ташкент. Кроме того, на участке железной дороги Ангрен — Пап произошла просадка железнодорожного полотна.