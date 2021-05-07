Индианаполис, США, , 11:28 — REGNUM Баскетбольный клуб «Индиана Пэйсерс» переиграл команду «Атланта Хоукс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и закончилась в пользу хозяев со счетом 133:126.

Наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард «Индианы» Карис ЛеВерт, который оформил в матче дабл-дабл с 31 очком и 12 результативными передачами. Его одноклубник — литовский форвард Домантас Сабонис — немного не добрал до трипл-дабла с 30 очками восемью подборами и девятью результативными передачами.

В составе «Атланты» самым результативным оказался разыгрывающий Трей Янг, оформивший во встрече дабл-дабл с 30 очками и десятью результативными передачами. Еще 28 очков принес своей команде его коллега по клубу — сербский легкий форвард Богдан Богданович.

Отметим, в следующем матче «Индиана», этой победой прервавшая свою проигрышную серию из двух подряд игр, 9 мая встретится с клубом «Вашингтон Уизардс». «Атланта» этим поражением прервала свою победную серию из трех подряд матчей и сыграет с «Вашингтоном» 11 мая.