Нижний Новгород, , 11:05 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 7 мая выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 117 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 114 871 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 107 человек, всего выздоровели с начала пандемии 110 356 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 15 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 3271 человека. Накануне сообщалось о девяти летальных случаях.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 1244 человека.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

Напомним, по состоянию на 7 мая в регионе проведено 2 583 977 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 2855 нижегородцев. Охват населения тестирование снизился до показателя 112,3.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,73. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 7 мая остаются свободными 29% коек инфекционного профиля.