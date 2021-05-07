Нальчик, , 11:05 — REGNUM Муфтият Дагестана рассказал верующим о том, как будут проходить мероприятия в честь окончания месяца Рамадан. На собрании раис-имамов КБР под председательством муфтия Хазраталия Дзасежева, была названа дата наступления праздника — 13 мая.

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Кроме того, прихожан мечетей предупредили о том, что при посещении храмов в этот день для праздничной молитвы необходимо соблюдать меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса: всем иметь свои коврики для молитвы и использовать маски. Также было сказано о запрете на проведение массовых праздничных мероприятий.

«В связи с ещё не снятыми ограничениями по проведениям массовых мероприятий из-за пандемии необходимо отменить все культурно-массовые мероприятия, которые проводятся в честь этого праздника. Просим отнестись с пониманием к данному вопросу, так как мы должны понимать, что угроза заражения еще высока и поэтому необходимо беречь друг друга», — говорится в сообщении духовного управления мусульман республики.

Напомним, в 2020 году в Кабардино-Балкарии были отменены массовые посещения мечетей по случаю религиозных праздников.

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