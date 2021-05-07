Киев, , 11:05 — REGNUM Чем сильнее нынешний президент Украины Владимир Зеленский будет смещаться в нишу бывшего главы государства Петра Порошенко, тем больше и лично он, и партия «Слуга народа» будут терять избирателей.

Такой прогноз сделал политический обозреватель Евгений Хурсин, анализируя результаты социологического опроса компании «Роботизированные телесистемы», передает корреспондент ИА REGNUM.

Политолог предположил, что, возможно, «слугам» удастся привлечь на свою сторону избирателя, который ориентирован на США и ЕС, но здесь предстоит борьба как раз с Порошенко, для которого это будет «последний бой».

«Борьба эта будет очень жесткой. И, снова-таки, приведет к тому, что окончательно уйдут избиратели, которые голосовали в 2019 году не столько за Зеленского, сколько против Порошенко, потому что «я — Ваш приговор» (известный слоган Зеленского во время президентской кампании-2019 — прим. ИА REGNUM)… Да вот хотя бы свежие новости о визите госсекретаря США Энтони Блинкена, где Зеленский и Порошенко чуть ли не дерутся за внимание гостей из «вашингтонского обкома». Это лучше всяких слов показывает, что и Зеленский, и Порошенко — это одинаково проамериканские политики», — подчеркнул он.

В то же время, отметил Хурсин, 20,3% рейтинга партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» еще раз подтверждают, что партия Медведчука аккумулирует большинство избирателей, которые уходят от Зеленского и «Слуги народа». Он пояснил, что Зеленский и офис президента постоянно демонстрируют, что считают именно Медведчука своим главным политическим оппонентом.

«Здесь играет роль и позиционирование самого Медведчука, который демонстрирует умение решать вопросы уровня президента, как с вакциной «Спутник V», когда он договорился с Путиным сначала о поставках, а затем о производстве препарата от коронавируса в Украине. И поведение Зеленского и офиса президента, которые постоянно показывают, что считают именно Медведчука своим главным оппонентом, с которым они готовы бороться и путем запрета телеканалов, и личных репрессий», — аргументировал журналист.

Что касается перспектив «Европейской солидарности», то рейтинг партии Порошенко, по словам Хурсина, «топчется на месте» — уровень поддержки 15,9% говорит о том, что Порошенко достиг потока в своей нише.

«Сегодня Зеленский по многим вопросам действует более радикально, чем Порошенко. Вот почему они обречены воевать за одного избирателя… Да и многие приемы Порошенко уже не действуют. Возьмем, к примеру, свежий случай, когда Порошенко выставил свое фото 2015 года вместе с Блинкеном, а подал так, будто это сейчас. Порохоботы и так будут за него голосовать, сколько ни разоблачай. Но нового избирателя такие махинации не заинтересуют», — считает он.

В завершение эксперт выразил мнение, что не стоит списывать со счетов и Юлию Тимошенко, хотя рейтинг «Батькивщины» на уровне 10,1% не оставляет ей много шансов на «взлет». Вместе с тем, он подчеркнул, что экс-премьер Украины тоже сместилась в сторону националистического избирателя, и как следствие «электораты Зеленского, Порошенко и Тимошенко частично пересекаются».