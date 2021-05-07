Сеул, , 11:32 — REGNUM С мая по ноябрь в Южной Корее пройдут военно-гражданские учения «Хваран». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов страны.

По их словам, учения, которые пройдут в пяти регионах страны, включая Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто, начнутся 10−12 мая и продлятся до начала ноября.

Цель данных учений — отработка действий в чрезвычайных ситуациях, включая террористические акты и стихийные бедствиями.

В Объединённом комитете отметили, что предстоящие учения также будут включать отработку совместного реагирования на такие нетрадиционные угрозы, как пандемия коронавируса.

Учения «Хваран» — учения, проводящиеся раз в два года, в которых принимают участия представители Объединённого комитета начальников штабов, правительства, полиции и пожарной охраны.