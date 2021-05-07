Посёлок Бетлица, Калужская область, 7 мая, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В деревне Кузьминичи Куйбышевского района 6 мая на территории воинского мемориала павшим в войнах защитникам Отечества состоялась церемония, посвященная открытию бюста Героя Советского Союза Николая Киреева. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Бюст Героя Советского Союза Николая Киреева.

Уроженец Куйбышевского района Николай Киреев в годы Великой Отечественной войны участвовал в боях под Ржевом, в освобождении Смоленской области и Белоруссии. В июле 1944 года в звании капитана Киреев командовал батареей 150-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 69-й армии Первого Белорусского фронта. Офицер отличился во время боёв на Пулавском плацдарме, где участвовал в отражении большого количества немецких контратак. Вместе со своей батареей уничтожил семь пулемётов и около 70 солдат и офицеров противника. Николай Киреев погиб 29 сентября 1944 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Фронтовик также был награждён орденами Ленина и Отечественной войны 2-й степени. В честь Николая Киреева названа улица в посёлке Бетлица и установлен новый памятник.

Выступая на митинге, губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что судьба Николая Киреева — это судьба многих юношей того времени. «175 тысяч человек ушли на войну из Калужской области. Почти 80 процентов не вернулись. В 1945 году у нас было 39 тысяч ветеранов, а сегодня — 388. Время быстротечно. Ветераны уходят. Но вместе с нами остаются наша память и наш долг. Мы живем благодаря нашим дедам и прадедам», — сказал Владислав Шапша. Участники митинга почтили Минутой молчания память Героя Советского Союза Николая Киреева и всех участников Великой Отечественной войны, возложили цветы к памятнику Герою.

Деревня Кузьминичи Куйбышевского района расположена рядом с Варшавским шоссе, где во время Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои. В 80-е годы прошлого века здесь был воздвигнут памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.