Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» на выезде обыграл «Астраханочку» в первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды.

Матче между соперницами завершился со счётом 25:35 в пользу гостей площадки. Наибольшим числом точных бросков в ворота «Астраханочки» отметились Юлия Манагарова (семь), Ксения Макеева, Милана Таженова и Виктория Борщенко (по пять). Примечательно, что голом отличилась и вратарь «Ростов-Дона» Галина Габисова.

Ответный матч «Ростов-Дон» — «Астраханочка» состоится 11 мая в Ростове-на-Дону.