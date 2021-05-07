Детройт, США, , 11:30 — REGNUM Баскетбольный клуб «Детройт Пистонз» уверенно обыграл команду «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась в пользу хозяев со счетом 111:97.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Гриззлиз» Джа Морант, который набрал в матче 20 очков.

У «Детройта» самым результативным оказался разыгрывающий Кори Джозеф, оформивший во встрече дабл-дабл с 18 очками и 11 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Детройт», этой победой прервавший свою проигрышную серию из четырех подряд игр, 9 мая встретится с клубом «Филадельфия Сиксерс». «Мемфис» выиграл прошлую встречу и в этот же день сыграет с командой «Торонто Рэпторз».