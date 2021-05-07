Киев, , 10:54 — REGNUM У Украины сейчас появился «исторический шанс» на вступление в ЕС, заявил вечером 6 мая в эфире украинского телевидения депутат Сейма Литвы, глава комитета по международным делам Сейма Жигимантас Павилионис.

В этом контексте представитель Литвы посоветовал Украине, в первую очередь, «не слушать шум, который крутили россияне» и «никогда не терять надежду». Также Павилионис заявил, что сейчас именно Украина является «лидером региона».

«Вы сейчас — лидеры региона. Когда-то была лидером Молдова, когда-то Грузия. Вы сейчас сплотились как страна, держитесь друг друга… Идите в направлении одной стратегической цели, терпите все. Это исторический шанс», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что именно опыт вступления прибалтийских стран в ЕС и НАТО дает основания для оптимизма относительно будущего членства и для Украины. Дипломат отметил, что «в начале 90-х прибалтийские страны слышали твердое «нет» на свое желание присоединиться к НАТО и ЕС, и Россия говорила, что это «красная линия» — «но потом это произошло и небо не упало на землю».