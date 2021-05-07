Село Красный Чикой, Забайкальский край, , 10:54 — REGNUM Следственными органами Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») в отношении жителя села Альбитуй Красночикойского района, чья дочь захлебнулась в баке с водой.

Как сообщает 7 мая пресс-служба надзорного ведомства, трагедия произошла 6 мая 2021 года, в тот момент, когда мужчина вышел из дома по хозяйственным делам, оставив без присмотра свою полуторагодовалую дочь (его супруга находилась на лечении с другим ребенком в больнице).

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи проведут комплекс следственных действий. Осмотрен дом, в котором произошла трагедия. Назначено производство судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти девочки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чите уголовное дело в связи с причинением смерти по неосторожности было возбуждено в отношении мужчины, который застрелил девятилетнюю девочку.

Недовольный гражданин, изрядно выпив, пошёл выяснять отношения с теми, кто, по его версии, нарушал покой. Спровоцировав конфликт и не добившись результата, последний вернулся с оружием и выстрелил в дверь, ведущую в квартиру из подъезда. В тот момент у двери находился ребёнок. Ранение было смертельным.

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