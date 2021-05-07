Москва, , 10:50 — REGNUM В Госдуме считают, что бесплатное подключение к газовым сетям не коснется дачников, речь идет о домохозяйствах, расположенных в пределах населенных пунктов.

«Дачники пролетают мимо этого голубого бесплатного подключения или нет? Пролетают, беру на себя смелость их расстроить. Поручение президента имеет в виду домохозяйства, расположенные в посёлках, небольших городах и других населённых пунктах, но отнюдь не в садоводческих товариществах, коттеджных посёлках и прочих местах дополнительного комфортного пребывания», — рассуждает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в телеграм-канале.

При этом парламентарий признает, что максимальная площадь, отделяющая счастливых от неудачников, выбрана Газпромом с большим запасом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов пообещал бесплатно провести газ в рамках догазификации в небольшие дома площадь, площадь которых составляет не более 300 квадратных метров.

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