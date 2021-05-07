Москва, , 10:49 — REGNUM Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Дагестан оказались в аутсайдерах по числу участников прививочной кампании против коронавируса. Эти субъекты Северо-Кавказского федерального округа назвала в своем докладе о темпах вакцинации в период с 31 марта по 5 мая 2021 года вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

«Самые низкие темпы в этот период демонстрировали Республика Северная Осетия — Алания, Приморский край, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Дагестан», — заявила Голикова в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, которое прошло 6 мая в режиме видеосвязи.

Вице-премьер также отметила снижение темпов вакцинации в Чечне и объема тестирований — в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии.

Читайте также: Голикова назвала лидеров и аутсайдеров по темпам вакцинации от COVID-19