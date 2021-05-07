Ростов-на-Дону, , 10:48 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за пожара эвакуировали жильцов многоквартирного дома, расположенного на улице Извилистой. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 7 мая.

Сообщение о возгорании поступило примерно в 9:20 мск. Огонь вспыхнул в магазине на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Спасатели эвакуировали 20 человек.

На месте происшествия работали 32 человека и 12 единиц техники. В 10:12 мск объявлена полная ликвидация пожара. Огнём было пройдено 6 кв. метров.