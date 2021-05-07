Оренбургский район, Оренбургская область, , 10:47 — REGNUM В посёлке Первомайский Оренбургской области нуждающуюся в жилье молодую семью незаконно сняли с учёта, сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, летом 2021 года молодой семье планировали выделить субсидию в размере более 1 млн рублей на дома или квартиры за счет бюджетных средств. Однако семью сняли с учёта по причине отсутствия необходимости в жилье, что не соответствовало действительности.

«Жилищной комиссией ошибочно сделан вывод об улучшении жилищных условий семьи ввиду наличия, по их мнению, возможности главы семьи претендовать на долю жилого помещения, принадлежащего отцу его супруги по праву наследования», — сказала старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

В адрес главы администрации Первомайского поссовета внесено представление с требованием устранить нарушение. Кроме того, на решение чиновников о снятии семьи с учета принесен протест. В настоящее время молодая семья восстановлена в очереди на получение жилищной субсидии.