Сан-Хосе, , 10:45 — REGNUM Общественники Коста-Рики проведут массовый митинг перед посольством Колумбии, протестуя против убийств мирных жителей и насилия со стороны колумбийской полиции. Об этом пишет Prensa Latina.

Общественники также призывают всех желающих присоединиться к своей акции у стен посольства Колумбии в Сан-Хосе.

Это не первый случай подобной акции протеста в Коста-Рике: 5 мая в Сан-Хосе более сотни человек провели сидячую забастовку в поддержку колумбийского народа перед штаб-квартирой Межамериканского суда по правам человека.