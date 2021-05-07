Саратов, , 10:59 — REGNUM Поверив мошенникам, жители Саратовской области только за последние сутки лишились более пяти млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Одна из жертв — 72-летняя жительница Кировского района города Саратова. Пенсионерка обратилась в полицию и заявила, что в течение нескольких дней на ее телефон звонили с разных номеров. Незнакомцы представлялись сотрудниками банка и просили информацию о номерах банковских карт и коды из смс-сообщений. Свои намерения они аргументировали тем, что помогают сохранить денежные средства женщины. Пенсионерка предоставила запрашиваемые сведения, а после обнаружила списание с карт 2,81 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, участники которой подозреваются в мошенничестве при продаже газового оборудования. Полицейские не исключают, что от их противоправных деяний могли пострадать не менее 100 человек.

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