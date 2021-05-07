Нижневартовск, Югра, , 10:46 — REGNUM Бывший муж Пелагеи, хоккеист Иван Телегин, сделал предложение своей новой возлюбленной. Об этом 7 мая сообщает издание StarHit.

По данным издания, избранницей Телегина стала предприниматель Мария Гончар. Хоккеист сделал предложение в окружении семьи возлюбленной в её родном городе Нижневартовске.

ИА REGNUM напоминает, что Пелагея и Иван Телегин официально развелись в декабре 2020 года. В браке у пары родилась дочь Таисия.

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