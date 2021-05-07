Ташкент, , 10:43 — REGNUM В Узбекистане за минувшие сутки выявлен 421 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 7 мая заявили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В Ташкенте выявлено 239 новых носителей коронавируса, в Ташкентской области — 77, в Самаркандской области — 54. Общее число выявленных случаев заражения достигло 93 597. Лечение в стационарных условиях получают 3599 человек.

Отметим, по состоянию на 7 мая 2021 года первый компонент вакцины от коронавируса в Узбекистане получили 1,05 млн человек, второй — 37 тыс.

Рост заболеваемости COVID-19 в Узбекистане наблюдается с середины марта 2021 года. В начале мая в республике зафиксированы рекордные показатели прироста.