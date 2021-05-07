Горно-Алтайск, , 10:42 — REGNUM Отопительный сезон в столице Республики Алтай Горно-Алтайске официально завершится 11 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Как отмечается, подача тепла будет прекращена в связи с установившейся среднесуточной температурой воздуха выше +8 градусов. 6 мая тепло перестало поступать в здания трёх городских школ.

«Теплоснабжающим организациям, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, поручено приступить к остановке котельных 11 мая с 8:00 часов местного времени и прекратить подачу тепла», — отметили в мэрии.