Магадан, , 10:42 — REGNUM Арбитражный суд Магаданской области признал обоснованным требование кредитора и ввёл в отношении ООО «Магаданзолото» (производителя драгоценных металлов) первый этап несостоятельности — наблюдение. Оно продлится три месяца, передаёт ИА REGNUM.

Судом было удовлетворено требование предпринимателя Андрея Николаева. Временным управляющим компании назначена Светлана Коробейникова — член ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» из Ханты-Мансийского автономного округа. Следующее заседание с отчётом управляющего назначено на 26 июля 2021 года.

В реестр кредиторов также были внесены претензии Николаева — 23,089 млн рублей. В основе требования по сумме — договор уступки прав требования долга, возникшего по договору процентного денежного займа от 7 ноября 2017 года.

УФНС также заявляло к компании банкротные претензии.

Напомним, ООО создано в 2014 года и работает в сфере производства драгоценных металлов. Владелец — Георгий Литвинов.