Всеволожск, Ленинградская область, , 12:14 — REGNUM На сельскохозяйственном поле во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружены скелетированные останки людей. По предварительным данным, они принадлежат погибшим во время Великой Отечественной войны. Следователи начали проверку. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Костные останки нескольких человек были обнаружены 6 мая в деревне Тавры Всеволожского района Ленинградской области. По данному факту Следственным отделом по городу Всеволожск СУ СКР по Ленинградской области проводится доследственная проверка.

«По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти, — уточнили в ведомстве. — По предварительным данным, останки принадлежат лицам, погибшим во время Великой Отечественной войны».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает телеканал «78», останки людей были обнаружены 44-летним жителем деревни, который проезжал мимо только что вспаханного поля около коттеджного посёлка. Он и заметил на поверхности земли многочисленные человеческие кости и черепа и сообщил об этом в полицию.

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