Москва, , 10:41 — REGNUM Средние температуры воздуха в период с мая по июль в Северном полушарии в 2021 году будут выше нормы с вероятностью в 70%. Об этом в интервью РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал, что Всемирная метеорологическая организация (ВМО) выпустила обзор прогнозов погоды на летний период в Северном полушарии. Практически все Северное полушарие Земли в этом обзоре закрашено красным цветом — это значит, что с вероятностью 70% температура воздуха там будет превышать норму.

«Идет обзор, как эти центры выпускают свои прогнозы и как их можно скомпилировать. Представлен прогноз май, июнь, июль… Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма», — пояснил Вильфанд.

Что касается России, то на её Европейской части и на Урале вероятность того, что температурный фон будет выше нормы — 50%. А вот за Уралом и вплоть до Тихого океана такая вероятность больше 60%.

также Вильфанд отметил, что прогноз ВМО для России в общем-то совпал с тем прогнозом, что российские метеорологи сделали раньше.

В целом, прогноз всегда носит вероятностный характер и является в большей степени ориентиром для профессионального сообщества.