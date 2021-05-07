Тампа, США, 7 мая, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардс» переиграл в овертайме команду «Торонто Рэпторз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Амали-Арена» в Тампе и закончилась в пользу «Уизардс» в овертайме со счетом 129:131.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал камерунский форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, который оформил в матче впечатлюящий дабл-дабл с 44 очками и 11 подборами.

В составе «Вашингтона» самым результативным оказался защитник Брэдли Бил, набравший во встрече 28 очков.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон», проигравший прошлую игру, 9 мая встретится с клубом «Индиана Пэйсерс». «Торонто» потерпел второе подряд поражение и в этот же день сыграет с командой «Мемфис Гриззлиз».