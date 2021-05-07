Чита, , 10:40 — REGNUM Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку сообщения о ненадлежащих условиях жизни престарелой женщины — ветерана Великой Отечественной войны в Чите.

Как сообщает 7 мая пресс-служба надзорного ведомства, о том, что женщина хотя и живет в благоустроенной квартире, но страдает от холода зимой, сообщили местные СМИ. Журналисты также выяснили, что ветерану не стали помогать, несмотря на неоднократные обращения в управляющую компанию.

Алексей Вольный поручил следователям незамедлительно обследовать квартиру женщины, опросить ее и её родственников. Кроме того, будут опрошены представители управляющей компании, обслуживающей дом, в котором живет женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для Забайкалья. Самую работоспособную, молодую и здоровую часть населения — 175 тысяч своих сынов и дочерей — Забайкалье отправило на фронт. Более 50 тысяч забайкальцев не вернулись с поля брани, отдав жизни за свободу и независимость Родины.

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