Сеул, , 10:42 — REGNUM Вероятность того, что КНДР предпримет какие-либо действия в преддверии южнокорейско-американского саммита, очень мала. Об этом 7 мая сообщил министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён, в ходе радиоинтервью CBS.

«Нельзя исключать возможность роста напряжённости на Корейском полуострове из-за действий Пхеньяна, однако многие эксперты считают, что серьезные провокации со стороны КНДР маловероятны» — отметил министр.

Ли Ин Ён также подчеркнул, что критика президента США со стороны КНДР направлена на оказания давления на Вашингтон в надежде, что тот пойдёт на дополнительные уступки. Он также предположил, что Пхеньян будет внимательно следить за развитием событий в преддверии встречи глав Южной Кореи и США, которая состоится в Вашингтоне 21 мая.