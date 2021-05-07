Пермь, , 10:36 — REGNUM В Перми улучшили свои жилищные условия в 2020 году шесть ветеранов Великой Отечественной войны. Город полностью выполнил свои обязательства по обеспечению ветеранов жильём, сообщает пресс-служба мэрии.

В горадминистрации отметили, что недавно жилищный сертификат получила вдова участника Великой Отечественной войны Гулалифа А. Ее поставили на учет в качестве нуждающейся в жилье в сентябре 2020 года.

«Как правило, граждане встающие на учёт, являются приезжими из других регионов или муниципальных образований. Они встают к нам на учёт и получают сертификаты на жильё, которые могут реализовать здесь — на территории Перми. В настоящий момент обязательства муниципалитета перед пермскими ветеранами по улучшению их жилищных условий полностью выполнены», — отметили в городском управлении жилищных отношений.