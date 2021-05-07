Нальчик, , 10:34 — REGNUM В Кабардино-Балкарии по случаю празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны получили выплаты от властей республики. Сумма выплат составила 75 тыс. рублей. Такую же сумму получили ко Дню Победы вдовы фронтовиков, сообщили 7 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Помимо этого, ветераны получат адресную помощь от каждого муниципалитета и полагающиеся им 10 тыс. рублей из федерального центра.

В настоящее время в Кабардино-Балкарии проживает 61 ветеран Великой Отечественной войны, сообщил в ходе совещания правительства премьер-министр Алий Мусуков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в республике ветеранам и вдовам погибших фронтовиков также были выплачены по 75 тыс. рублей из республиканского бюджета. Денежные выплаты получили 100 человек — 97 ветеранов Великой Отечественной войны и три вдовы погибших.