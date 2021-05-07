Буэнос-Айрес, , 10:32 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил обеспокоенность ситуацией, происходящей в последние дни в Колумбии, и призвал правительство этой страны защищать права человека. Об этом он заявил на своих страницах в социальных сетях.

«Я с тревогой наблюдаю за репрессиями, развязанными в отношении участников социальных протестов, которые произошли в Колумбии. Я молюсь, чтобы колумбийский народ восстановил общественный мир, и я призываю ваше правительство, защищая права человека, положить конец институциональному насилию, которое имело место быть», — написал Фернандес.

С 28 апреля 2021 года в городах Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Пострадали более тысячи человек, погибли не менее 19, ещё 379 человек считаются пропавшими без вести. Несмотря на согласие властей изменить план реформы, протесты не утихают.