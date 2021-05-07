Ижевск, , 10:32 — REGNUM В Удмуртии завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Балезинского района по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, занимая должность лесничего в марте 2018 года к обвиняемому обратился местный житель с просьбой о предоставлении делянки для вырубки леса, которая ранее была отклонена. Он просил лесничего пересмотреть решение. За ускорение процесса оформления и за выполнение просьбы он решил получить взятку. Местный житель передал лесничему 40 тыс. рублей, а лесничий выполнил все договоренности.

«За совершенное преступление предусмотрено наказание вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — подчеркнули в управлении.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года в Свердловской области бывший сотрудник лесничества предстал перед судом. 52-летний гражданин в мае 2017-го и в мае 2019 года, будучи мастером леса и лесничим, выявил нарушения в деятельности заготовщика древесины. В первом случае он срубил за пределами оговоренного участка десять пихт, а во втором — три ели и четыре пихты. Лесничий не стал обращаться в правоохранительные органы, а предложил заготовщику дать ему взятку, в каждом случае по 20 тыс. рублей.

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