Петрозаводск, , 12:19 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено еще 43 новых носителя коронавирусной инфекции, что на два зараженных больше, чем сутками ранее. Об этом 7 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в республике выявлено 46 052 инфицированных, из них 44 174 человека уже выздоровели, в том числе 51 человек был выписан за последние сутки.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7499,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3308,5 случая, по Северо-Западу — 5795,3», — указали в оперштабе.

От COVID-19 за время пандемии скончались 486 жителей Карелии, в том числе три новых летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки: в Республиканской инфекционной больнице умерла 63-летняя жительница Кондопоги, в Республиканской больнице им. В. А. Баранова скончался 70-летний житель Петрозаводска, в Медвежьегорской ЦРБ умерла 56-летняя жительница Толвуи. «Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

С апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 5918 пациентов, из них 138 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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