Одесса, Украина, , 10:35 — REGNUM На Украине в центре Одессы в жилом доме найдена «растяжка». Об этом сообщило 7 мая информационное агентство УНИАН.

Как сообщается, неизвестные примотали ручную гранату скотчем к газовой трубе, привязав чеку к ручке двери, ведущей в квартиру.

На месте работают сотрудники экстренных служб, жителей дома эвакуировали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кировоградской области Украины при взрыве гранаты погиб мужчина, ещё два человека получили ранения.

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