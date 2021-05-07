Даллас, США, 7 мая 2021, 10:34 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» переиграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра состоялась на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась в пользу хозяев со счетом 113:109.
При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг, который смог набрать в матче 45 очков.
У «Далласа» самым результативным оказался защитник Тим Хардуэй-младший, набравший во встрече 23 очка.
Отметим, в следующем матче «Даллас», одержавший вторую подряд победу, 8 мая встретится с клубом «Кливленд Кавальерс». «Бруклин» потерпел четвертое подряд поражение и днем позже сыграет с командой «Денвер Наггетс».